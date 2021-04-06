Dünyaya astreoid mi çarpacak? Astreoid ne zaman çarpacak? Astreoid nedir?
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Dünyaya astreoid mi çarpacak? Astreoid ne zaman çarpacak? Astreoid nedir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Dünyaya astreoid mi çarpacak? Astreoid ne zaman çarpacak? Astreoid nedir?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), futbol sahası büyüklüğündeki bir asteroidin Dünya'nın yanından geçeceğini duyurdu. Peki, astreoid ne zaman çarpacak? Astreoid nedir? Dünyaya astreoid mi çarpacak?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaşan asteroidin 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini ifade ederek, asteroidin bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Dünyaya astreoid mi çarpacak? Astreoid ne zaman çarpacak? Astreoid nedir?

ASTREOİD NE ZAMAN ÇARPACAK?

NASA tarafından yapılan açıklamada bir asteroidin Dünya'ya hızla yaklaştığı belirtildi. "2021 AF8" isimli asteroidin Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaştığını belirten NASA, AF8'in 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini kaydetti.

DÜNYAYA ASTREOİD Mİ ÇARPACAK?

Bilim adamları tarafından ilk kez mart ayında tespit edilen AF8'in çapının yaklaşık 260 ila 580 metre arasında değişen bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunun tahmin edildiğini belirten NASA, "Uzayda tespit edilen bazı büyük asteroitlere kıyasla oldukça küçük, fakat 2021 AF8 hala uzaydaki nesnelerin yüzde 90'ından daha büyük" ifadelerini kaydetti.

AF8'in Dünya'ya 3 milyon 400 bin kilometre mesafeden güvenli bir şekilde geçmesi beklenirken, gökbilimciler asteroidi dikkatle takip ediyor.

ASTREOİD NEDİR?

Asteroit, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleridir. Haziran 2014 itibarıyla Küçük Gezegen Merkezi tarafından iç ve dış Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim tanımlanmıştır. Uydusu olan asteroitler de mevcuttur (örneğin, İda).

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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