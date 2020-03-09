Dünyanın Önde Gelen Oda Orkestralarından Kremeta Baltica CRR'de…
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Piyanist, Moskova, Berlin, Güncel

Dünyanın Önde Gelen Oda Orkestralarından Kremeta Baltica CRR'de…

Günümüzün en iyi kemancılarından biri olan Gidon Kremer'in kurduğu Kremeta Baltica, 12 Mart Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey'de izleyiciyle buluşacak.

09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:06
Dünyanın Önde Gelen Oda Orkestralarından Kremeta Baltica CRR'de…

Baltık ülkelerinden seçkin müzisyenleri bir araya getiren orkestraya "Moskava Müzik Eleştirmeni" ödülüne sahip olan tek müzisyen unvanına sahip Fransız Piyanist Lucas Debargue eşlik edecek.

20 yıl önce kurulan grup, ilk yıllarından bu yana çok ünlü solistler ve şeflerle çalışmaktadır. Kremerata Baltica'nın özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği büyük etkinlikler arasında 2013 yılında Rusya'da insan haklarına dikkat çekmek için Berlin's Philharmonie'nin verdiği "To Russia with Love" konseri ve Gidon Kremer'in otobiyografisinin anlatıldığı "All About Gidon" yer almaktadır. Kremerata Baltica ve Gidon Kremer ile ünlü Rus mim sanatçısı Slava Polunin ve Fools Akademisi 2013 yılında, Polunin'in "Snow Show"undan esinlenilen "Snow Symphony" projesiyle ortaklık kurdular.

Topluluk 2015 yılında, Gidon Kremer, Rus ressam ve filozof Maxim Kantor ile birlikte "Masks and Faces" isimli yaratıcı çalışmayı gerçekleştirdi. Kremerata'nın son projesi ise Suriyeli sanatçı Nizar Ali Badr ile yaptığı "Pictures from the East" adlı Orta Doğu'daki sorunlara ve mülteci meselesine değinen proje olmuştur.

Moskova Müzik Eleştirmeni Ödülü'nü alan Lucas Debargue

Fransız piyanist Lucas Debargue, 2015 yılında Moskova'daki 15. Uluslararası Çaykovski Yarışması'nda sergilediği efsanevi performanslarıyla keşfedildi. Son turda dördüncü sırada yer almasına rağmen tüm disiplinlerde herkesin sahip olmak istediği Moskova Müzik Eleştirmeni Ödülü'nü alan tek müzisyen oldu.

Kaynak: Bültenler

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