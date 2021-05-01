Dünyanın ilk ve tek mikrop müzesini keşfetmeye hazır mısınız?
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Dünyanın ilk ve tek mikrop müzesini keşfetmeye hazır mısınız?

Dünyanın ilk ve tek mikrop müzesini keşfetmeye hazır mısınız?
Haberler.com / Merve Tokaz - Haberler | Yaşam

Gözümüzle göremesek de adım attığımız her yerde bizimleler. Hayatımızın hemen her noktasında olan mikropları daha yakından görmek ister miydiniz?

Amsterdam'da bulunan mikrop müzesi 'Micropia' ziyaretçilerine mikropları yakından görme imkanı sağlıyor.

DÜNYANIN İLK VE TEK MİKROP MÜZESİ

Dünyanın ilk ve tek mikrop müzesi Micropia'da farklı odalara kurulan farklı odalara kurulan mikroskop ve ekran sistemleri sayesinde çıplak gözle görülemeyen en küçük canlıyı bile yakından görebilirsiniz.

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Merve Tokaz
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