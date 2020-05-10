Dünyanın farklı ülkelerinden annelerin öğütleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Dünyanın farklı ülkelerinden annelerin öğütleri

Dünyanın farklı ülkelerinden annelerin öğütleri
10.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:45

Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar, annelerinden aldıkları ve unutmadıkları en iyi öğütleri dile getiriyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar, annelerinden aldıkları ve unutmadıkları en iyi öğütleri dile getiriyor.

Akıllı ve tecrübeli annelerin çocuklarına verdiği en iyi öğütleri öğrenmek için Quora adlı anket sitesine başvurduk. Aldığımız yanıtlar şunlar oldu:

"Dünyanın merkezinde değilsin"

Avukat Antone Johnson annesinden duyduğu şu basit sözlerin hayat dersiyle dolu olduğunu söylüyor: "Sen dünyanın merkezinde değilsin. Fişini al, sıraya gir."

Johnson'un annesi ona, herkesin kendi yaşamının kendisi açısından önemli olduğunu öğretmişti. Johnson bu düşüncenin özellikle uzlaşma, paylaşma ve başkalarıyla yaşamayı öğrenen çocuklar açısından önemli bir ders olduğunu söylüyor.

"Yaşamınızı adım adım takip edip size nasihat verecek edebiyat eleştirmeniniz olmuyor. Başkaları kendileriyle meşgul olduğundan sizin yanlışlarınıza pek dikkat etmiyor" diyen Johnson, annelerin bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor.

"Kendin bul"

Shannon Holman ise internetin olmadığı zamanlarda büyüdüğü için anne-babasının kendisine en fazla verdiği öğütün "kendin bak, bul" olduğunu belirtiyor.

Ailesinin ansiklopedi seti alacak parası olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Holman, "o zamanlar dünya bizi de içine alacak kadar geniş ve her şeyi bilmeyi gerektirmeyecek kadar büyük olduğu için de şanslıydık" diyor.

"1983'ün Dünya Ansiklopedisi'nde her sorunun cevabını bulamadıysam da, soru sormanın ve her şeyin cevabını bilmemenin normal olduğunu öğrendim. Bugüne kadar öğrendiğim en önemli ders de bu olmuştur" diyor Holman.

"İyi mi, kötü mü?"

Stephanie Vardavas ise Quora'ya yazdığı notta, henüz küçük bir çocukken annesinin, bir insanın iyi mi kötü mü olduğunu anlamanın yolunu öğrettiğini anlatıyor. "O kişinin tezgahtar, garson gibi başkalarına hizmet eden ve kendisini savunacak durumda olmayan insanlara nasıl davrandığına bak" dermiş annesi.

"Yüzde 100 haklı çıktı. Bu dersi hiç unutmadım ve insanları anlamada çok işime yaradı" diyor Vardavas.


haberler.com/haber/2020/05/10/dunyanin-farkli-ulkelerinden-annelerin-ogutle-2-13206897_o.jpg"/>


"Hep haklı çıkmak mı istiyorsun, ilişki mi?"

Senarist Ken Miyamoto, ailesinde herkesin birbirini çok sevse de farklı görüşte olduklarını ve bu yüzden bazen şiddetli tartışmaların çıktığını, annesinin arada kaldığını ifade ediyor.

"Birkaç yıl önce babam, erkek kardeşim ve benim aramda çıkan bu büyük tartışmalardan birinde annem bana 'Haklı mı çıkmak istiyorsun, yoksa ilişkinin olmasını mı?' diye sordu" diyor Miyamoto.

Şimdi bile benzer bir durum olduğunda bu sözleri hatırladığını söyleyen Miyamoto "Hayatta hep haklı çıkmak isterseniz hiçbir ilişkiniz kalmaz" uyarısında bulunuyor.

Evlilik öğüdü

Michelle Roses evlilik töreni sırasında kayınvalidesinin kulağına fısıldadığı sözleri aktarıyor hayat dersi olarak: "Eğer bir erkek karnını doyurmak için bir sandviç bile yapamıyorsa bırak aç kalsın."

NOT: Bu makale BBC Türkçe'de ilk olarak 1 Şubat 2016'da yayımlandı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Haber
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü Haber
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı Haber
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti Haber
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Haber
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Berat Albayrak Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Aslı Enver Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp İsyan Mayıs Aydın
Şu an buradasınız: Dünyanın farklı ülkelerinden annelerin öğütleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 13:09:05. #1.15#
title