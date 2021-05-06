Dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates boşanıyor! Peki büyük aşk nasıl başladı nasıl bitti?

3 gün önce kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bill Gates, 27 yıldır evli olduğu Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. 124 milyar dolar serveti bulunan Gates çiftinin ayrılık sürecinde nasıl bir mal paylaşımı yapacağı merak konusu olurken Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda, çift hakkında bilinmeyenler anlatıldı.