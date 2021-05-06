Dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates boşanıyor! Peki büyük aşk nasıl başladı nasıl bitti?
3 gün önce kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bill Gates, 27 yıldır evli olduğu Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. 124 milyar dolar serveti bulunan Gates çiftinin ayrılık sürecinde nasıl bir mal paylaşımı yapacağı merak konusu olurken Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda, çift hakkında bilinmeyenler anlatıldı.
27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Bill Gates ve Melinda Gates ayrılık kararının ardından nasıl bir mal paylaşımı yapacakları merak konusu oldu. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise Forbes verilerine göre 124 milyar dolar serveti bulunan dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates ile Melinda Gates'in tanışma ve evlilik hikayelerine yer verildi.