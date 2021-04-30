Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
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Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Portekiz'de 516 metre uzunluğunda ve 175 metre yüksekliğindeki dünyanın en uzun asma yaya köprüsü açıldı.

Portekiz'de 516 metre uzunluğunda ve 175 metre yüksekliğindeki dünyanın en uzun asma yaya köprüsü açıldı.

Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü 516 Arouca, Portekiz'de turizme açıldı. Salgın sebebiyle kapalı olan 516 metre uzunluğundaki köprünün yerden yüksekliği ise 175 metre olduğu açıklandı. Asma köprü, Porto'nun güneyinde, Aguieiras Şelalesi ile Paiva Boğazı'nı birbirine bağlayan Arouca kasabasında bulunan Arouca Jeoparkı'nda yer alıyor. '516 Arouca' olarak adlandırılan köprüden ilk geçen kişinin ise 42 yaşındaki Hugo Xavier olduğu ifade edildi.

MALİYETİ 2.8 MİLYON DOLAR

Maliyetinin 2,8 milyon dolar olduğu köprünün geçişinin ise 10 dakika sürdüğü ifade edildi. Şelale ve vadi manzaralı köprünün inşaatının 3 yıl sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, yeni köprüyle pandemiden olumsuz etkilenen bölgeye ziyaretçi ve turist çekmeyi ümit ediyor. Arouca Belediye Başkanı Margarida Belem konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada buna benzer başka bir köprü yok. Aşmamız gereken birçok zorluk çıktı ama başardık" diye konuştu.


Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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