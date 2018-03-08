Dünyanın En Uzun Adamı Kongreye Davet Edildi
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Dünyanın En Uzun Adamı Kongreye Davet Edildi

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ve engelli vatandaş Mehmet Çetin Alan’ı telefonla arayarak, 17 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan 6’ncı Olağan İl Kongresi’ne davet etti.

Dünyanın En Uzun Adamı Kongreye Davet Edildi

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ve engelli vatandaş Mehmet Çetin Alan'ı telefonla arayarak, 17 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne davet etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Sultan Kösen ve Mehmet Çetin Alan'ı telefonla arayarak 17 Mart'ta yapılacak olan il kongremize davet ettim. Mardin adına çok önemli olan il kongresinde kendilerini aramızda görmenin mutluluk vereceğini ve kendilerinin bizlere vereceği desteklere ihtiyacımız olduğunu belirttim. Cumhurbaşkanımızı çok sevdiklerini ve kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmeden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler" dedi. - MARDİN

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