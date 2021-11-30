Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi - Haberler
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Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince Tevrat ile 4 milyon lira değerinde olan ve nükleer silah yapımında kullanılan 2 kilogram kaliforniyum maddesini ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon öncesi İstanbul'dan bazı şahısların ellerindeki tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum maddesini Çerkezköy'e getirip satacakları bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma Çerkezköy İlçesinde Fevzi Paşa Mahallesinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

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