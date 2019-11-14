14.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:21

Cayman Adaları bayraklı Dünyanın en Lüks devasa yatlarından "Amatasia" Marmaris'e demir attı



85 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Amatasia" isimli mega yatın üzerinde helikopter pisti bulunuyor. Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki küçük iskeleye bağlanan mega yatın 28 kişilik mürettebatı bulunuyor. Lüks mega yatta, jakuzi (güvertede), asansör, helikopter pisti, plaj salonu, güzellik salonu, sauna, buhar odası, açık bar, spa, yüzme platformu, dip havuz ve dalma havuzu, barbekü hizmetleri var.



İspanya'nın Vilanova Limanı'ndan geldiği öğrenilen yat bir süre daha ilçede kaldıktan sonra İzmir Aliağa'dan 7 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıp gideceği, yakıt ve diğer ikmalle için bir milyon liradan fazla ödeme yapacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA