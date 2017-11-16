En Minik Ama En Büyük Savaşçı!

Pramatüre annelerin her zaman yanında olan Piyon Emzirme Çözümleri ve çözüm ortağı Mother's milk, günün anlamını özel kılan iki anneye Ameda marka Sbm süt pompasını altı ay kiralama hakkı veriyor.



Emzirme Danışmanı Arzu Yörükoğlu "Prematüre Haftası Hediye Kampanyası" ile ilgili "Dünyanın en küçük kahramanlarının bu büyük yaşam mücadelesine ortak olmak için biz de dünyanın en bilinen süt pompalarından Ameda SMB model Elektrikli Süt Pompasını yaklaşık 30 yıldır hastanelerde kullandırıyoruz. Doğum klinikleri ve yenidoğan kliniklerinde anne sütü ile beslenmenin mutlak surette yapılması gerektiğini iletiyor ve anne ile bebek arasında oluşabilecek her türlü sorunda emzirme danışmanlığı yaparak anneleri bilinçlendirmeye çalıyoruz. Dünya Prematüre Gününde 3 yıldır geleneksel olarak yapmış olduğumuz hediye kampanyamız olan Ameda marka Sbm süt pompasını @mothersmilk sosyal medya hesaplarında yapılacak çekilişle iki anneye, altı aylık kiralama hakkı ile birlikte hediye ediyoruz" diye açıklama yaptı











