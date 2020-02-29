Dünyanın en güçlü orduları sıralaması! Türkiye'ye kafa tutan Esed'in ordusu 50. sırada
lobal Firepower'ın 2019 yılı raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 9'uncu sırada yer alırken, Suriye'de Beşar Esed'e bağlı Suriye ordusu endeksin 50. sırasında kendine yer buldu.
Global Firepower'ın 2019 yılı raporuna göre; Amerika Birleşik Devletleri 137 ülkenin incelendiği 2019 Askeri Güç Sıralaması endeksinde ilk sırada yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise dünyanın en güçlü 9'uncu ordusu konumunda.
ESED'İN ORDUSU 50. SIRADA YER ALIYOR
Euronews'ten Fatih Yetim'in haberine göre; Libya'da Türkiye karşıtı Hafter güçlerini destekleyen Mısır listeye 12. sıradan girerken, İran, 14., Pakistan 15., İsrail 17., Yunanistan ise 28. sırada bulunuyor. Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu endeksin 50. sırasında yer alıyor.
En güçlü 10 ordu:
10. Almanya
Savunma bütçesi: 49.1 milyar dolar
Toplam askeri personel: 208 bin
Toplam hava gücü: 613 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 122
Muharebe tankı: 900
Donanma gücü: 81
9. Türkiye
Savunma bütçesi: 8.6 milyar dolar
Toplam askeri personel: 735 bin
Toplam hava gücü: 1,067 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 207
Muharebe tankı: 3200
Donanma gücü: 194
8. Birleşik Krallık
Savunma bütçesi: 47.5 milyar dolar
Toplam askeri personel: 233 bin
Toplam hava gücü: 811 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 129
Muharebe tankı: 331
Donanma gücü: 76
7. Güney Kore
Savunma bütçesi: 38.3 milyar dolar
Toplam askeri personel: 5.8 milyon
Toplam hava gücü: 1,614 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 406
Muharebe tankı: 2,654
Donanma gücü: 166
6. Japonya
Savunma bütçesi: 47 milyar dolar
Toplam askeri personel: 303 bin
Toplam hava gücü: 1,572 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 297
Muharebe tankı: 1,004
Donanma gücü: 131
5. Fransa
Savunma bütçesi: 40.5 milyar dolar
Toplam askeri personel: 388 bin
Toplam hava gücü: 1,248 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 273
Muharebe tankı: 406
Donanma gücü: 118
4. Hindistan
Savunma bütçesi: 55.2 milyar dolar
Toplam askeri personel: 3.4 milyon
Toplam hava gücü: 2,082 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 520
Muharebe tankı: 1,004
Donanma gücü: 295
3. Çin Halk Cumhuriyeti
Savunma bütçesi: 224 milyar dolar
Toplam askeri personel: 2.6 milyon
Toplam hava gücü: 3,187 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 1,222
Muharebe tankı: 13,050
Donanma gücü: 714
2. Rusya
Savunma bütçesi: 44 milyar dolar
Toplam askeri personel: 3.5 milyon
Toplam hava gücü: 4,078 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 869
Muharebe tankı: 21,932
Donanma gücü: 352
1. Amerika Birleşik Devletleri
Savunma bütçesi: 716 milyar dolar
Toplam askeri personel: 2.1 milyon
Toplam hava gücü: 13,398 (uçak+İHA+ helikopter)
Savaş uçağı: 2,362
Muharebe tankı: 6,287
Donanma gücü: 415