Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin halen nerede olduğu bilinmiyor

"Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu' olarak tanınan Genie'ye ne olduğu sorusu, bir zamanların küçük kızının yeniden gündem olmasına nede oldu.

BABASININ İŞKENCESİNE MARUZ KALDI

Doğumundan sonra Genie'nin zihinsel engelli olduğunu düşünen babası, küçük kızı 20 yaşındayken yatak odasına kilitledi. Bu süre zarfında onu deli gömleğiyle sarıp bir sandalyeye bağladı. Küçük kız gün içinde ya tuvalete bağlıydı ya da çıplaktı. Geceleri ise tel örtülü bir beşikte kilitli kaldı. En küçük bir ses çıkardığında bile babası küçük kızı vahşiçe dövüyordu. Annesinin ve erkek kardeşinin onunla konuşması yasaktı.

BİLİM İNSANLARININ ELİNE BIRAKILDI

Genie, 13 yaşına geldiğinde, daha sonra ailenin elinden kurtarıldı. 12 ila 18 yaş arasında bir bebeğin zihinsel yaşına sahip olan Genie, Abd hükümeti tarafından 'doğal bir deney' olarak görüldü. "Dur' ve "Artık yok" dışında hiçbir kelime bilmeyen Genie, bilim insanlarının eline bırakıldı.

18 YAŞINA KADAR HASTANELERDE KALDI

18 yaşında kadar hastanede gelen talihsiz kız, 18. yaşındaki terapistlerden biri olan Jeanne Butler'ın yanına verildi. Burada kısa sürede gelişen genç kız, daha sonra oradan alınarak başka terapistlerin yanına verildi. Tüm çocukluğunu hastanede makinelere bağlı olarak ve 'şefkatli' bir rol takınan bilim insanlarının yanında deneylere katılarak geçiren Genie'nin davasına bakan görevliler, genç kızın daha fazla bu durumlara dahil olmasını istemedi.

Gittikçe durumu kötüleşen Genie, daha sonra annesinin evine taşındı. Ancak oradan da çıkıp nerede olduğu bilinmeyen genç kızın nerede olduğu bilinmiyor.

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