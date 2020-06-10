Dünyanın en büyük suç organizasyonu: Vahşi Hayvan Ticareti Dr. Özgün Emre Can son 8 yıldır Oxford'da bilimsel çalışmalar yürütüyor.

Dr. Özgün Emre Can son 8 yıldır Oxford'da bilimsel çalışmalar yürütüyor. Can'ın son çalışması ise bugün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün kaynağı vahşi hayvanların ticareti üzerine. Dr. Can ve beraberindeki iki bilim insanın tespitlerine göre, 189 ülkede 1316 farklı türden 20 milyon vahşi hayvanın ticareti yapılıyor.