Dünyanın en büyük buz dağının 1800 kilometrekaresi 3 yılda yok oldu
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Dünyanın en büyük buz dağının 1800 kilometrekaresi 3 yılda yok oldu

05.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:12
Dünyanın en büyük buz dağının 1800 kilometrekaresi 3 yılda yok oldu

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait bir nakliye uçağının çektiği görüntülerde dünyanın en büyük buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiğinin görüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, bir nakliye uçağının çektiği görüntülerde söz konusu buz dağındaki çok sayıda çatlağı ve su altında uzanan tünelleri görüntülendi.

Buz dağının şu an Britanya Denizaşırı Bölgesi'ndeki Güney Georgia Adası'na doğru hareket ettiği ifade edilen haberde, adaya 200 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve sığ kıyı sularında sıkışma ihtimalinin olduğu aktarıldı.

BUZ DAĞININ 1800 KİLOMETREKARESİ YOK OLDU

Haberde, son haftalarda elde edilen uydu görüntülerinde A68a'nın kenarlarının sert dalga hareketleriyle hızla parçalandığının görüldüğü ve buz dağından ayrılan bu parçaların "deniz yolu taşımacılığı" güvenliği için izlenmesinin gerektiği bilgisine yer verildi.

A68a buz dağının 2017'de Antartika'daki buz tabakasından koptuğunda ölçüsünün 6000 kilometrekare olduğu vurgulanan haberde, elde edilen son görüntülerde bunun 4200 kilometrekareye düştüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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