Dünyanın en büyük buz dağı A68 yok oldu!

ABD Ulusal Buz Dairesi A68 olarak bilinen dünyanın en büyük buz dağının küçük parçalara ayrıldığını ve artık takip edilemeyeceği açıkladı.

Larsen C Kıta Sahanlığı'ndan Koptuktan sonra akıntılar bir yıl boyunca neredeyse hiç hareket etmeyen A68, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla kuzeye doğru sürüklenmiş ve geçen yıl Aralık ayında Güney Atlantik'teki Güney Georgia Adası'na çarpma ihtimali olduğu belirtilmişti. Sonradan buz dağının parçalanmasıyla bu risk ortadan kalkmıştı.

A68 YOK OLDU!

Buz dağının erimesinde, alçak olması da etkili oldu. Ortalama yüksekliği yaklaşık 230 metreydi.

Birçok buzulbilimci A68'in Antartika kıta sahanlığından kopmasının "doğal bir süreç" olduğu görüşünde. A68 koptuğunda 5 bin 800 kilometre kare büyüklüğündeydi.

Buz sahanlıkları kar yağışından kaynaklanan birikimi dengeleyebilmek için ana kütleden kopabiliyor.

Çoğu bilim insanı bu nedenle A68'in kopuşunun insan kaynaklı iklim kriziyle doğrudan ilgili olmadığını düşünüyor.