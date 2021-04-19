Dünyanın en büyük buz dağı A68 yok oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyanın en büyük buz dağı A68 yok oldu!

Dünyanın en büyük buz dağı A68 yok oldu!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

ABD Ulusal Buz Dairesi A68 olarak bilinen dünyanın en büyük buz dağının küçük parçalara ayrıldığını ve artık takip edilemeyeceği açıkladı.

Larsen C Kıta Sahanlığı'ndan Koptuktan sonra akıntılar bir yıl boyunca neredeyse hiç hareket etmeyen A68, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla kuzeye doğru sürüklenmiş ve geçen yıl Aralık ayında Güney Atlantik'teki Güney Georgia Adası'na çarpma ihtimali olduğu belirtilmişti. Sonradan buz dağının parçalanmasıyla bu risk ortadan kalkmıştı.

A68 YOK OLDU!

Buz dağının erimesinde, alçak olması da etkili oldu. Ortalama yüksekliği yaklaşık 230 metreydi.

Birçok buzulbilimci A68'in Antartika kıta sahanlığından kopmasının "doğal bir süreç" olduğu görüşünde. A68 koptuğunda 5 bin 800 kilometre kare büyüklüğündeydi.

Buz sahanlıkları kar yağışından kaynaklanan birikimi dengeleyebilmek için ana kütleden kopabiliyor.

Çoğu bilim insanı bu nedenle A68'in kopuşunun insan kaynaklı iklim kriziyle doğrudan ilgili olmadığını düşünüyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünyanın en büyük buz dağı A68 yok oldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:20:37. #1.16#

title