Dünyanın dikkatle takip ettiği G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

27.08.2019 08:22

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen 45'inci G7 Zirvesi'nin sonucunda 1 sayfalık bildirge açıklandı. Bildirgede Dünya Ticaret Örgütü, OECD, Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu, İran, ve Libya konuları işlendi.

DTÖ'NÜN İŞLEYİŞİ

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'den açıklanan bir sayfalık sonuç bildirgesinde, anlaşmazlıkların daha çabuk çözülebilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) işleyişinin değişmesi gerektiği ifade edildi.

OECD'DE VERGİ SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNACAK

Bildirgede, G7 ülkelerinin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) gelecek yıl uluslararası vergi hususunda çözüm bulacağına yönelik bir anlaşma sağlandığı kaydedildi.

İRAN

Liderlerin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve bölgede barışla istikrarın sağlanması konusunda aynı görüşü paylaştığı vurgulanan bildirgede, Ukrayna'ya ilişkin, "Fransa ve Almanya, somut çözüm bulmak için gelecek haftalarda Normandiya formatında bir zirve düzenleyecek" ifadesine yer verildi.

LİBYA

Bildirgede, G7 ülkelerinin Libya'da kalıcı ateşkesi desteklediği vurgulandı. Libya'ya ilişkin, "Savaştan etkilenen tüm tarafları ve yerel aktörleri ortak eden ve iyi hazırlanmış uluslararası bir konferansın düzenlenmesini istiyoruz." ifadesi kullanılan bildirgede, bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin yaptığı çalışmalara destek verildiği kaydedildi.

ÇİN-İNGİLTERE ORTAK DEKLARASYONU

Bildirgede, "G7, 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'nun önemini ifade ediyor ve şiddetten vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.