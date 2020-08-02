Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
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Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini, kayıt süreci için belgelerin hazırlandığını belirterek "Aşı ekim ayına hazır olacak" dedi.

02.08.2020 09:28 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:41

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama Rusya'dan geldi. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko "Klinik denemeler bitti" deyip Ekim ayında hazır olacağını söyledi. Bu dönemde kitlesel aşılamaya geçilmesinin beklendiğini vurgulayan Muraşko, aşı yapılan herkesin bu süreçte gözlem altında tutulacağını ifade etti.

BELGELERİ HAZIRLANIYOR

Muraşko, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini aktaran Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ÖĞRETMENLERİN

Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşarak, bu grupların aynı anda gözlem altına alınacağını belirtti. Bakan Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığının ekimden itibaren daha fazla toplu aşılama yapmayı planladığını da vurguladı. Vektor Viroloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının da klinik deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra gelecek 1,5-2 ayda 2 aşı adayının daha gönüllüler üzerinde denenmesi için başvuru yapılmasını beklediklerini kaydetti.

3 AŞAMA GEREKİYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor. Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 17 milyon 780 bini aşarken, 680 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
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