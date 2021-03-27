Dünyadan Uzak kim söylüyor? Arıza'da çalan Dünyadan Uzak şarkısı kimin?
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Dünyadan Uzak kim söylüyor? Arıza'da çalan Dünyadan Uzak şarkısı kimin?

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Dünyadan Uzak kim söylüyor? Arıza'da çalan Dünyadan Uzak şarkısı kimin?

İlk olarak Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak şarkısı, Arıza dizisinde de çalıyor. Dünyadan Uzak kim söylüyor? Arıza'da çalan Dünyadan Uzak şarkısı kimin? Pinhani Dünyadan Uzak sözleri...

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Arıza'da Pinhani'nin Dünyadan Uzak adlı şarkısının bir coverı yayınlanıyor. Çok beğeni toplayan bu parçayı kimin söylediği ise merak ediliyor. Dünyadan Uzak kim söylüyor? Arıza'da çalan Dünyadan Uzak şarkısı kimin?

DÜNYADAN UZAK KİM SÖYLÜYOR?

Aslında Pinhani'ye ait Dünyadan Uzak adlı şarkıyı Sakiler, cover yaptı. Sakilerin cover yaparak güzel bir çalışmaya imza atmış olduğu Dünyadan Uzak şarkısı çok beğenildi. Grubun solisti Hasan Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları ise büyük beğeni toplarken herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

DÜNYADAN UZAK ŞARKI SÖZLERİ

Bir yol var ama her yerde tuzak

Bir yol daha var, dönmek de yasak

Deryaya yakın, dünyadan uzak

Deryaya yakın, dünyadan uzak

Gel vazgeçelim hiç zorlamadan

Sen aklı selim, ben yorgun adam

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Yine gözümüz yükseklerde

Hayat geçiyor perde perde

Doydum artık bana müsaade

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Yine gözümüz yükseklerde

Hayat geçiyor perde perde

Doydum artık bana müsaade

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Bir yol var ama her yerde tuzak

Bir yol daha var, dönmek de yasak

Deryaya yakın, dünyadan uzak

Deryaya yakın, dünyadan uzak

Yine gözümüz yükseklerde

Hayat geçiyor perde perde

Doydum artık bana müsaade

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Yapamadığım birçok şey var

Hem tatminsizim, hem günahkar

Sen beni bu şehirden kurtar

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Yine gözümüz yükseklerde

Hayat geçiyor perde perde

Doydum artık bana müsaade

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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