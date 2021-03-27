Dünyadan Uzak kim söylüyor? Arıza'da çalan Dünyadan Uzak şarkısı kimin?
İlk olarak Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak şarkısı, Arıza dizisinde de çalıyor. Dünyadan Uzak kim söylüyor? Arıza'da çalan Dünyadan Uzak şarkısı kimin? Pinhani Dünyadan Uzak sözleri...
Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Arıza'da Pinhani'nin Dünyadan Uzak adlı şarkısının bir coverı yayınlanıyor. Çok beğeni toplayan bu parçayı kimin söylediği ise merak ediliyor. Dünyadan Uzak kim söylüyor? Arıza'da çalan Dünyadan Uzak şarkısı kimin?
DÜNYADAN UZAK KİM SÖYLÜYOR?
Aslında Pinhani'ye ait Dünyadan Uzak adlı şarkıyı Sakiler, cover yaptı. Sakilerin cover yaparak güzel bir çalışmaya imza atmış olduğu Dünyadan Uzak şarkısı çok beğenildi. Grubun solisti Hasan Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları ise büyük beğeni toplarken herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
DÜNYADAN UZAK ŞARKI SÖZLERİ
Bir yol var ama her yerde tuzak
Bir yol daha var, dönmek de yasak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Gel vazgeçelim hiç zorlamadan
Sen aklı selim, ben yorgun adam
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yol var ama her yerde tuzak
Bir yol daha var, dönmek de yasak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yapamadığım birçok şey var
Hem tatminsizim, hem günahkar
Sen beni bu şehirden kurtar
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yer bulalım, dünyadan uzak