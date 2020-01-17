Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre seçildi
Haberler » Dünya » Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre seçildi - Haberler

Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre seçildi

ABD'de düzenlenen bir araştırmada dünyada 2020 yılında yaşanacak en iyi ülke klasmanında İsviçre ilk sırada, Türkiye ise 35. sırada yer aldı.

17.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:18

36 ülkeden yaklaşık 20 bin kişi arasında yapılan ankette, bu kriterlere bakarak en iyi ülkeler sıralamasında 75 ülke belirlendi. son dört yıldır bu klasmanda sürekli ilk sırada yer alıyor.

EN İYİ ÜLKELER

"U.S. News" tarafından düzenlenen en iyi ülkeler sıralamasında, "girişimcilik", "yaşam kalitesi", "güç", "miras", "kültürel etki", "vatandaşlık", "macera" ve "işe açıklık" gibi kriterler değerlendirildi.

2020 yılı klasmanında, İsviçre'yi, Kanada, Japonya, Almanya ve Avustralya izledi. İngiltere 6. sırada yer alırken ABD ise bu klasmanda 7. geldi.

TÜRKİYE KAÇINCI?

Geçen yıl 34. olan bu yıl 35. sıraya düştü. Türkiye kültürel mirası kriterinde 5. sırada yer alırken, işe açıklık klasmanında ise 63. sırada yer aldı. Lübnan, Sırbistan, Umman, Belarus ve Tunus ise 75 ülke içinde son 5 sırayı aldı.

Kaynak: Euronews.com

Haber Videosu

: Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre seçildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri