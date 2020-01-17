: Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre seçildi

17.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:18

36 ülkeden yaklaşık 20 bin kişi arasında yapılan ankette, bu kriterlere bakarak en iyi ülkeler sıralamasında 75 ülke belirlendi. İsviçre son dört yıldır bu klasmanda sürekli ilk sırada yer alıyor.

EN İYİ ÜLKELER

"U.S. News" tarafından düzenlenen en iyi ülkeler sıralamasında, "girişimcilik", "yaşam kalitesi", "güç", "miras", "kültürel etki", "vatandaşlık", "macera" ve "işe açıklık" gibi kriterler değerlendirildi.

2020 yılı klasmanında, İsviçre'yi, Kanada, Japonya, Almanya ve Avustralya izledi. İngiltere 6. sırada yer alırken ABD ise bu klasmanda 7. geldi.

TÜRKİYE KAÇINCI?

Geçen yıl 34. olan Türkiye bu yıl 35. sıraya düştü. Türkiye kültürel mirası kriterinde 5. sırada yer alırken, işe açıklık klasmanında ise 63. sırada yer aldı. Lübnan, Sırbistan, Umman, Belarus ve Tunus ise 75 ülke içinde son 5 sırayı aldı.

Kaynak: Euronews.com

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