Dünyada kaç kadın hükümdar var?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2025 yıl itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 2025 yıl itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır? sorusu cevabı nedir?

2025 YIL İTİBARIYLA DÜNYADA KADIN HÜKÜMDAR SAYISI KAÇTIR?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

Cevap : A