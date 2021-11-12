Dünyada bir ilk! Başbakan sığınaktan yönetti, İsrail "Omega" varyantına karşı savaş tatbikatı gerçekleştirdi - Haberler
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Dünyada bir ilk! Başbakan sığınaktan yönetti, İsrail "Omega" varyantına karşı savaş tatbikatı gerçekleştirdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İsrail hükümeti koronavirüs salgını kapsamında, şu anda ülkede bulunmayan ancak oluşabilecek "Omega" isimli varyanta karşı tatbikat gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Bennett tarafından bir sığınaktan yönetilen ve savaş oyunları formatında gerçekleştirilen tatbikat, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Tatbikat kapsamında seyahat kısıtlamaları, kapanma önlemleri, sokağa çıkma yasağı, karantina politikası ve turizme yönelik önlemler de ele alındı.

İsrail, ülkenin virüsün yeni ve ölümcül bir çeşidinin patlak vermesine hazır olup olmadığını test etmek için dünyanın ilk ulusal koronavirüs tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikat, savaş oyunları formatında yapıldı ve başbakan Naftali Bennett tarafından yönetildi.

İsrail Başbakanı Bennett, pandemide dördüncü dalganın geride kaldığını ve İsrail'in Delta varyantı sürecinden çıkma dönemine girdiğini ancak diğer yandan virüse karşı mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Bennett, "Tatbikatları ve kendimizi sınamayı sürdürüyoruz. Durumu yakından takip etmek ve her tür senaryoya hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Dünyada bir ilk! Başbakan sığınaktan yönetti, İsrail 'Omega' varyantına karşı savaş tatbikatı gerçekleştirdiİsrail Başbakanı Naftali Bennett.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, tatbikata konu olan ölümcül ' Omega varyantının' ülkede olmadığı, hükümetin tatbikatla ölümcül bir varyanta karşı devlet dairelerinin ve ulusal kurumların yeteneklerinin test edildiğini bildirdiler.

Kudüs yakınlarındaki nükleer patlamaya dayanıklı bir sığınaktan yönetilen tatbikat, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Tatbikat kapsamında seyahat kısıtlamaları, kapanma önlemleri, sokağa çıkma yasağı, karantina politikası ve turizme yönelik önlemler de ele alındı.

Dünyada bir ilk! Başbakan sığınaktan yönetti, İsrail 'Omega' varyantına karşı savaş tatbikatı gerçekleştirdi"Omega" tatbikatını Başbakan Bennett nükleer patlamaya dayanıklı bu sığınaktan yönetti.

İsrail sağlık bakanlığı çarşamba günü 475 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda başka bir dalganın veya başka bir varyantın ortaya çıkabileceği konusunda uyarırken hükümet, 5-11 yaş arası çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağına bu hafta karar verecek.

İsrail, halkı için düzenli olarak ulusal güvenlik tatbikatlarının yanı sıra çatışmaya hazırlanmak için askeri savaş oyunları da düzenliyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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