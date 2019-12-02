Dünyada 40 milyondan fazla modern köle var; yüzde 71'i kadın ve kız çocuğu

02.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:10

Kölelik, dünya genelinde yasaklanmış olsa da yeni formlarıyla "modern kölelik" insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor.



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Özgür Yürü Vakfının (Walk Free Foundation) Uluslararası Göç Örgütü ile ortak hazırladığı Küresel Kölelik Endeksi 2018 raporuna göre, dünya genelinde 40 milyondan fazla "modern köle" bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle