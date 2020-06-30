Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan ultra lüks yat Bodrum'da
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Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan ultra lüks yat Bodrum'da

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan "Cloudbreak" mega yat Bodrum'a demir attı.

Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan ultra lüks yat Bodrum'da
30.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:44

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan "Cloudbreak" mega yat Bodrum'a demir attı.

Haftalık kirasının 1 milyon 100 bin dolar olduğu söylenen "Cloudbreak" özel yat Yalıkavak açıklarına demir attı. 72 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan helikopter ile gözleri üzerine çeken özel yatı daha önce Jennifer Lopez, Julia Roberts, Heidi Klum gibi ünlülerin kullandığı öğrenildi. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alan "Cloudbreak" içerisinde bir havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu da barındırıyor. Aynı anda 40 kişinin konaklayabileceği yatın değerinin 200 milyon dolar olduğu öğrenildi. Cayman Adaları bayraklı yatın Bodrum'da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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