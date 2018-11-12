Dünyaca Ünlü Yazar Stan Lee, Hayatını Kaybetti
Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee, hayatını kaybetti.
Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee, hayatını kaybetti.
STAN LEE KİMDİR?
Stan Lee, 28 Aralık 1922, New York doğumlu, Amerikalı çizgi roman yazarıdır. Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man süper kahraman karakterlerini yaratmıştır. Stanley Martin Lieber 1922'de New York'da doğdu. Ailesi maddi sorunlar çekiyordu. Okulu bıraktıktan sonra çizgi roman yayınlama şirketi Timely'de çalışmaya başladı. İlk hikâyesi 1942 yılında Kaptan Amerika hakkındaydı. Stan Martin, S.T. Anley gibi farklı isimler altında yazılar yazdı fakat Stan Lee'yi seçti. Timely, ismini Marvel Comics olarak değiştirdi. Stan Lee yeni karakterler yaratmaya devam etti. Fantastik Dörtlü'yü 1961 yılında yarattı ve bunu Hulk takip etti. Bir yıl sonra ise Örümcek adam'ı yayınladı. Daredevil ise 1964'te ortaya çıktı. Tüm bu karakterler Stan Lee'yi çok başarılı kıldı.
Stan Lee'nin 2010 yılında sunduğu "Stan Lee'nin Süper İnsanları" adlı televizyon dizisi Türkiye'de 3 yıl sonra 2013 Eylül'ünde yayınlanmaya başlamıştır. Bu dizide Stan Lee, kendisinin "süper insan" olduğunu iddia eden insanları tanıtmıştır. Dizi şu an TRT HD kanalında yayınlanmaktadır.
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2018 den 1922 yi çıkarırsak, kaç sene eder ????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Dünyada yaşadığı müddetçe ***Allahın varlıgına birliğine,kitaplarına,peygamberlerine,meleklerine,ahiret gününe,kadere hayır ve şerrin yaratıcısının Allah olduguna,,öldükten sonra tekrar dirileceğimizi ***inanmış ve müslümanca yaşamış kimseler cennete gidecekler,,gayrimüslimlerin ne yazıkki hiçbir şansları yoktur..Cevap Yaz 8 8 Yayından KaldırMAYRUK: Müftü dede şu kullandığın ot ne ise söyle de biz de kullanalım. Böyle saçmalıklar başka türlü kafayla çıkmaz. Fazla içine çekme sonra müftü değil mefta dede olursun!4 1 Yayından KaldırHAKAN: dinle kafayı bozmuş yobazlar sürüsü. sen Allaha inanacan, onun yarattığı tüm varlıklara ve dinlere inanacan ama diyeceksin ki sadece müslümanlar cennete gidecek, diğerlerinin şansı yok. Hangi otu kullanıyorsan söyle de biz de kafa yapalım.3 2 Yayından KaldırMÜFTÜ DEDE: gayri müslimlerin aslaa cennete gidemeyeceklerini anlatan çok ayet var,,bir tanesi:Ahzap suresinde:***Hatta yelicel cemelü fii semmil hıyat***o kafirler deve igne deliginden geçmedikçe aslaa cennete giremezler.... Müslüman olupta günah işleyenler,,cezalarını çekmek için cehennemin bir derekesinde kalacaklar..müslümanların günahları daha çok amelle ilgilidir,,kafirlerinki ise itikatla ilgilidir,,amelii hataların bagışlanma ümidi vardır..ancak,,itikadii hatalar ahirette kesinlikle affedilmez..dünyada iken herkese eşit şanslar verilmiştir..herkes aklını iyi kullanmalıdır.Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın1 2 Yayından Kaldır