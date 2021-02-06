Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu
06.02.2021 20:18 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:23
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını pembeye boyatan Shakira, son halini sosyal medya hesabından 'Sürpriz' notuyla paylaştı.
Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden 44 yaşındaki şarkıcı, yeni paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Shakira, imaj değişikliğine giderek saçlarını pembeye boyattı.
BEĞENİ TOPLADI
Instagram'dan yeni halini paylaşan Shakira, takipçilerini beğenisini topladı. 44 yaşındaki şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından 'Sürpriz' notuyla gözler önüne serdi.
İşte Shakira'nın yeni imajı;