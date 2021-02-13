Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in son görüntüsü şaşırttı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in son görüntüsü şaşırttı

13.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:50
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in son görüntüsü şaşırttı

İki yıl önce Suriyeli erkek arkadaşı Jwan Yosef ile evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, son haliyle şaşırttı. İşte Martin'in şaşırtan değişimi...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 49 yaşındaki şarkıcı Ricky Martin, yeni imajını takipçilerin beğenisine sundu. Son paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Martin, sakallarını beyaza boyattı ve yeni imajını sosyal hesabından paylaştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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