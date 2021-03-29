Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun tuvalet sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem güldürdü
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun tuvalet sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem güldürdü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Partide konser veren dünyaca ünlü star Jason Derulo, şarkılarının ardından yarışmacılarla sohbet etti. Merak ettiği soruları soran şarkıcının "Tuvaletinizi nereye yapıyorsunuz" demesi üzerine herkese kahkahaya boğuldu.

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TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam yayınlanan 57. yeni bölümünde yarışmacılar birleşme partisinde hem kurtlarını döktü hem de stres attı. Partide konser veren dünyaca ünlü star Jason Derulo müthiş bir sahne gösteri ile sevilen şarkılarını seslendirdi.

"LAVABOYA NEREYE GİDİYORSUNUZ?"

Konserden sonra yarışmacılarla bir araya gelen Derulo, en merak ettiği soruları sordu. Şarkıcı, yarışmacılara banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini sordu. Bunun üzerine cevap veren Aleyna ise "Her yere, ormana gidiyoruz" diyerek herkesi güldürdü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun tuvalet sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem güldürdü

"TUVALETTEN SONRA NEYLE TEMİZLENİYORSUNUZ?"

Meraklı sorularını sormaya devam eden şarkıcı bunun üzerine "Peçete yok değil mi, yani yapraklarla mı temizleniyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine cevap veren yarışmacılar "Bazen evet, yaprakları kullanıyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun tuvalet sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem güldürdü

Dominik'te olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren dünyaca ünlü yıldız "Çocukluğumdan beri izlediğim bir şov ve insanlar bedenleriyle böyle inanılmaz şeyler yaptığında hep etkileniyorum" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun tuvalet sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem güldürdü
Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun tuvalet sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem güldürdü
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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