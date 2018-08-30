Dünyaca Ünlü İsimlerin Çıplak Fotoğraflarını Paylaşan Garofano, Hapis Cezası Aldı

Dört yıl önce Jennifer Lawrence, Kate Upton ve Kirsten Dunst gibi ünlü isimlerin kişisel hesaplarını ele geçiren hacker George Garofano, yüzlerce fotoğrafı sosyal medyada ifşa etmişti. Dünyaca ünlü isimlerin mahrem anlarını yayınlayan Garofano ve 3 kişi tutuklanmış, Garofano haricindeki 3 zanlı 9-12 ay arası hapis cezası almıştı.

240 KİŞİ GAROFANO'NUN TUZAĞINA DÜŞTÜ

240 kişinin etkilendiği skandal sonrası son kez hakim karşısına çıkan George Garofano, yaptıklarından çok pişmanlık duyduğunu söyledi.

BİLGİSAYAR KORSANI, 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Hayatı boyunca bu durumun pişmanlığını yaşayacağını belirten 26 yaşındaki bilgisayar korsanı, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Garofano, serbest kalmasının ardından 3 yıl da gözetim altında olacak.