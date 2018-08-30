Dünyaca Ünlü İsimlerin Çıplak Fotoğraflarını Paylaşan Garofano, Hapis Cezası Aldı
2014 yılında ABD'de ünlü isimlerin iCloud hesaplarını ele geçirerek çıplak fotoğraflarını paylaşan bilgisayar korsanı George Garofano, 8 ay hapis cezası aldı.
Dört yıl önce Jennifer Lawrence, Kate Upton ve Kirsten Dunst gibi ünlü isimlerin kişisel hesaplarını ele geçiren hacker George Garofano, yüzlerce fotoğrafı sosyal medyada ifşa etmişti. Dünyaca ünlü isimlerin mahrem anlarını yayınlayan Garofano ve 3 kişi tutuklanmış, Garofano haricindeki 3 zanlı 9-12 ay arası hapis cezası almıştı.
240 KİŞİ GAROFANO'NUN TUZAĞINA DÜŞTÜ
240 kişinin etkilendiği skandal sonrası son kez hakim karşısına çıkan George Garofano, yaptıklarından çok pişmanlık duyduğunu söyledi.
BİLGİSAYAR KORSANI, 8 AY HAPİS CEZASI ALDI
Hayatı boyunca bu durumun pişmanlığını yaşayacağını belirten 26 yaşındaki bilgisayar korsanı, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Garofano, serbest kalmasının ardından 3 yıl da gözetim altında olacak.
YORUMLAR (11)
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Resimdeki güzeller bayansa, bu sayfadaki kezbanlar ne acaba?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kamu malını kamuya sundu, sanatçı halka aittirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yav arkadaş dışarıdan gelen şeyleri anladıkta bu market reyonlarındaki sebze meyve kuruyemiş bakliyat makarna süt yoğurt vs. Euro ve dolarlamı geliyorda iki katına çıktı? Kim önlem alacak buna?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fotoğraf çekmek yasaklansın...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Allah örtünün diyor millet soyunuyor. Bu Yaradana isyan değilmi?Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır