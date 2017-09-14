Dünyaca Ünlü İsimleri Taşıyan Otomobile Haciz

Dünyaca ünlü isimleri taşıyan otomobile haciz

Mardan Palace Otel'in sahibi ünlü iş adamı Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait 2 milyon değerindeki Rolls - Royce marka otomobil haciz edildi



ANTALYA - Antalya'da Mardan Palace Otel'in sahibi ünlü Azeri iş adamı Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait 2 milyon değerindeki Rolls-Royce marka otomobil, borcundan dolayı haczedildi.

Kundu Turizm Bölgesi'nde yer alan Mardan Palace Otel'in sahibi ünlü Azeri iş adamı Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait 2 milyon değerindeki araca haciz getirildi. Otel açılışında Monica Belluci, Shakira ve Paris Hilton gibi ünlüleri taşıyan Rolls-Royce marka otomobil için bir şirketin 465 bin liralık alacağı kapsamında haciz kararı çıkartıldığı öğrenildi. Otelin parkında bulunan otomobil, memurlar aracılığı ile haczedilerek Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otoparka çekildi. Borç ödenmediği takdirde ise ünlüleri taşıyan Rolls-Royce açık artırma usulü ile icradan satılacak.