Dünyaca Ünlü Fizikçiden Korkutan Uyarı: Uzaylılar Nesneleri Görerek Avlarını Yakalayabilecek

Dünyaca ünlü fizikçi Michio Kaku, yeni kitabı "İnsanlığın Geleceği"nde uzaylıların nasıl görünceğini açıkladı. Dünyanın sayılı isimlerinden biri olan Kaku, "Uzaylıların stereo vizyonu olmalı. Aynı insanlarda olduğu gibi etrafını görebilmeli ve avlanmak ve nesneleri tutmak için parmakları olmalı" dedi. Kaku, uzaylıların nesillerden aktarılan bir dile de sahip olmasının yüksek ihtimal olduğunu dile getirdi.

Adı Stephen Hawking ile birlikte anılan fizikçi Michio Kaku, yeni kitabında Samanyolu'ndaki diğer gezegenlerde yaşayan canlılar hakkında iddialarda bulundu. Samanyolu'nda 20 milyarı aşkın Dünya benzeri gezegen olduğunu söyleyen Kaku, yaptığı araştırmaların sonunda elde ettiği verileri paylaştı.

Eksobiyologlarla görüşen ve farklı dünyalardaki farklı ekosistemleri masaya yatıran Kaku'nun iddiaları arasında uzaylıların Jüpiter'in ayı Europa ve Satürn'ün ayı Enceladus gibi buzla kaplı Aylar üzerinde yaşayabileceğini söylerken, bazılarının da suyun altında yaşayabileceğini dile getirdi.

Kaku, su altında yaşayan ve akıllı yaratıklara benzeyen uzaylılara en çok benzeyen şeyin ahtapot olduğunu söylüyor. Kaku, uzaylıların olası özellikleri ile ilgili de 3 detay veriyor:

Uzaylılar aynı insanlar gibi stereo vizyona sahip olacak. Yani gözleri nesneleri görecek ve uzaklıklarını bilebilecek. Bu avlarını tespit etmek ve yakalamak için önemli. Zeki yaşam formları olduğu için bu uzaylılar yırtıcı ve agresif olmayabilir ama bu onların atalarından gelen bir alışkanlıkları olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Bu sebeple dikkatli olmalıyız" dedi.

Uzaylıların bir parmak gibi uzuvları olmalı. Bu sayede uzaylılar hem avlarını hem de yarattıkları nesne ve aletleri tutmak isteyeceklerdir.

Onların bir dile ihtiyacı var. Çünkü onlar kümülatif olarak nesillerden gelen bilgileri aktarma ihtiyacı hissedeceklerdir. Bu sebeple dil çok önemli" dedi.

Kaku bu özelliklere sahip uzaylılara en çok benzeyen şeyin ahtapot olduğunu söylerken, "Ahtapot da stereo vizyona sahip ve uzuvları aracılığyla avlarını yakalıyor ve tutamaçlarını kullanabiliyorlar. Şu an Dünya'da 165 milyonu aşkın yıldır yaşayan ahtapotlar dil bilmiyor. Fakat farklı bir gezegende ahtapotlar, kendilerine göre bir dil geliştirebilir. Eğer baskı altında kalır ve evrimleşme sürecine girip, gelişmelere adapte olmaları durumunda ahtapotlar da dil geliştirebilir" ifadesini kullanabilir.