İsviçre'de bıçaklı saldırı: 3 yaralı

İSVİÇRE'nin Zürih kenti yakınlarındaki Winterthur Tren İstasyonu'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İsviçre polisi, yerel saatle 08.30 sıralarında Zürih yakınlarındaki Winterthur Ten İstasyonu'nda bıçaklı saldırı meydana geldiğini açıkladı. Bir kişinin kesici aletle 3 kişiyi yaraladığı kaydedilen açıklamada, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı bildirildi. Polis, yaralıların tamamının İsviçre vatandaşı olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtti. Şüphelinin 31 yaşında İsviçre vatandaşı bir erkek olduğunu aktaran yetkililer, saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı