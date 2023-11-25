Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin mürettebatı aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım günü mendireğe çarparak batan Türk bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin 12 mürettebatından 5'ine ulaşıldı. Mürettebatın kimlik teşhislerinin ardından cenazeleri memleketlerine gönderildi. Geminin kaptanı Cemal Turan, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2. makinist Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Ömer Hebip'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Rüzgarın yeniden etkili olması sebebiyle ekiplerin çalışmaları güçleşse de dalgıçlar kontrollü bir şekilde gemiye inerek içinde ve çevresinde kayıp mürettebata ulaşmak için mücadele veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar liman içinde ve dışında gözlem yaparak kayıp mürettebattan bir iz arıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri gemi, batan geminin yakınına konuşlanarak ekiplerin çalışmasına destek veriyor. - ZONGULDAK