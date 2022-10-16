Zina suçundan recm cezasına çarptırılan kadının hücresine giden Taliban gördüğü manzara ile kalakaldı

Afganistan'da iddiaya göre Taliban'ın yeni getirdiği kurallar arasında yer alan "Kadınların ailesinden başka erkeklerle dışarı çıkmaması" kuralını delen 24 yaşındaki bir kadın, recm cezasına çarptırıldı. 14 Ekim'de taşlanarak öldürülmesi planlanan kadının hücresinde asılı olarak ölü bulunması Taliban üyelerini şok etti.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından kadınlara yönelik de sert kurallar getirildi. Bu kurallardan biri de kadınların ailelerinden bir erkek olmadan dışarı çıkmalarını yasaklayan kuraldı.

ARABANIN İÇİNDE BAŞKA BİR ERKEKLE GÖRÜLDÜ

24 yaşındaki bir kadın, yol kontrolü sırasında yanında başka bir erkekle Taliban güçlerine yakalandı. Arabadan indirilen ve yargılanan kadın hakkında recm kararı verildi. Ancak 14 Ekim'de recm edilmesi beklenen kadının hücresine giden Taliban üyeleri büyük bir şok yaşadı.

ASILI OLARAK ÖLÜ BULUNDU

Genç kadın, hücresinde asılı olarak ölü bulundu. Kadının intihar mı ettiği ya da başka bir şekilde mi öldürüldüğü henüz bilinmiyor.