Zimbabve'de Uçak Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Zimbabve'de meydana gelen uçak kazasında, ülkenin Mashava bölgesinde bir elmas madenine ait uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Başkent Harare'den havalanan uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Zimbabve'de meydana gelen uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Zimbabve basınındaki habere göre, ülkenin Mashava bölgesinde sabah saatlerinde bir uçak kazası meydana geldi.
Ülkede faaliyet gösteren bir elmas madenine ait Cessna 206 tipi uçağın, Masvingo'da düşmesi sonucu 6 kişi öldü.
Başkent Harare'den havalanarak Zvishavane bölgesindeki elmas madenine giden uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Dünya