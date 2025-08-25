Zelenskiy ve Carney, Güvenlik ve Savunma Anlaşmaları İmzaladı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Kiev'de yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Zelenskiy, Carney'e, Ukrayna'ya 34'üncü Bağımsızlık Günü'nde Kiev'e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Görüşmede diplomasi ve Kanada'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına sağlayacağı katkıların ele alındığını belirten Zelenskiy, Carney ile güvenlik, savunma ve enerji alanında iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını bildirdi.