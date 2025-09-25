Zelenskiy: Savaş Sona Ererse Görevimden Ayrılmaya Hazırım

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona ermesinden ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD medyasına verdiği demeçte, Rusya ile savaşın sona ermesinden ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Amacım savaşı bitirmek, görevime devam etmek değil" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna Parlamentosu'ndan seçimler düzenlemesini isteyeceğini kaydetti.