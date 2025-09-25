Haberler

Zelenskiy: Savaş Sona Ererse Görevimden Ayrılmaya Hazırım

Zelenskiy: Savaş Sona Ererse Görevimden Ayrılmaya Hazırım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona ermesi durumunda görevinden ayrılmaya hazır olduğunu açıkladı ve ateşkes halinde seçim düzenlenmesi isteğinde bulundu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona ermesinden ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD medyasına verdiği demeçte, Rusya ile savaşın sona ermesinden ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Amacım savaşı bitirmek, görevime devam etmek değil" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna Parlamentosu'ndan seçimler düzenlemesini isteyeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.