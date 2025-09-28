Haberler

Zelenskiy: Rusya'ya Karşı İHA ve Füze Üretimini Artıracağız

Zelenskiy: Rusya'ya Karşı İHA ve Füze Üretimini Artıracağız
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırıların etkisini artırmak için insansız hava araçları ve füze üretim kapasitelerini güçlendireceklerini açıkladı. Zelenskiy, ABD temasları sırasında bu konuları uluslararası liderlerle görüştüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Zelenskiy, New York temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna enerji sistemlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, ABD temasları kapsamında farklı ülkelerin liderleri ile bu konuları ele aldığını belirtti. Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırıların etkisini artırmak yönünde yerli silah üretim kapasitesinin güçlendirilmesine karar verdiklerini vurgulayarak, "İnsansız hava araçları (İHA) üretimini, füze üretimini artıracağız. Üretim hacmini artıracağız" dedi.

Son dönemde Avrupa ülkelerinin hava sahasında Rus İHA'larının tespit edildiğini dile getiren Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaş bitmeden önce 'başka bir yönde' de savaşı açmak istediğini savundu.

Zelenskiy, İsrail'in ülkesine bir adet Patriot hava savunma sistemi verdiğini aktararak, söz konusu sistemin bir aydır faaliyet gösterdiğini de bildirdi. Zelenskiy ayrıca son baharda müttefiklerden iki Patriot hava savunma sisteminin kendilerine gönderilmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
