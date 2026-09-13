Zelenskiy: Rusya son bir haftada 2 bin 100 İHA ve 78 füze ile saldırdı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rus ordusu son bir haftada Ukrayna'ya yaklaşık 2 bin 100 insansız hava aracı, bin 700 güdümlü bomba ve 78 füze ile saldırdı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin sivil yerleşimleri ve kritik altyapıyı hedef almaya devam ettiğini belirtti. Bu hafta düzenlenen saldırılarda enerji tesisleri, demir yolu hatları ve konutların vurulduğunu aktaran Zelenskiy, özellikle Odesa kenti ile Polonya sınırına yakın Volın bölgesinde bir tren lokomotifi ile akaryakıt istasyonunun İHA saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

'SALDIRILARIN AVRUPA'YA YAYILMASINI ENGELLİYORUZ'

Ukrayna halkının gösterdiği direncin tüm kıtayı koruduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukraynalı kadın ve erkekler, tam da bu saldırıların Avrupa'nın içlerine yayılmasını engellemek için her gün savaşıyor ve can veriyor. Rus terörü birçok ülke için ortak bir tehdittir; ancak kesinlikle Ukrayna topraklarında yenilgiye uğratılabilir ve uğratılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının korunmasına katkı sağlayan ve ülkesine destek veren uluslararası ortaklara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı