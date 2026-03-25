Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmek istemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son hava saldırılarını değerlendirerek, savaşın sona erdirilmesi yönünde henüz bir ilerleme kaydedilmediğini ve Rusya'nın savaş istemeye devam ettiğini açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Henüz gerçek bir ilerleme yok. Rusya savaşı bitirmek istemiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği son hava saldırılarını değerlendirdi. Rusya'nın, füze ve silahlı insansız hava araçları (İHA) kullanarak özellikle Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapılarının da hasar gördüğünü belirtti.

Saldırılarda 5'i çocuk 40 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, "Maalesef hayatını kaybedenler var" diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların son dönemlerde kısmen kaldırılmasının Rusya'yı savaşı sürdürmeye teşvik ettiğini öne sürerek, Moskova'ya yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini bildirdi.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde ABD'de görüşmeleri yapan Ukrayna müzakere heyetinin Kiev'e dönmesinden sonra toplantılar hakkında ayrıntılı bilgi aldığını vurgulayan Zelenskiy, "Maalesef henüz gerçek bir ilerleme yok. Rusya savaşı bitirmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
