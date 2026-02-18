Haberler

Zelenskiy: Rusya müzakerelerin başladığı günü saldırılarla karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cenevre'de başlayan üçlü müzakerelerin hemen öncesinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Zelenskiy, müzakerelerin başarılı olması için hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazır olduklarını belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde üçlü müzakerelerin yeni turunun başladığı gün Rus ordusunun ülkesine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini kaydetti. Savaşın sona erdirilmesi için Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin yeni turunun dün Cenevre'de başladığını anımsatan Zelenskiy, "Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Arkadaşlarımız bu saldırılarla ilgili soruyu mutlaka gündeme getirmeli. Öncelikle de hem bize hem de Rusya'ya saldırılardan kaçınmamızı öneren Amerikan tarafına sormalılar. Ukrayna hazır. Savaşa ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Müzakereler hakkında Ukrayna heyetinden bilgi alacağını belirten Zelenskiy, "Biz, savaşı sona erdirecek onurlu bir anlaşmaya varmak için hızlı bir şekilde hareket etmeye hazırız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
