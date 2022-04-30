Zelenski, Rusya ile müzakerelerin durdurulabileceğini söyleyip uyardı: Yüz yüze görüşmeliyiz

Polonyalı gazetecilere röportaj veren Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair değerlendirmeler yaptı.

"MÜZAKARELERİN DURDURULMASI KONUSUNDA YÜKSEK RİSKLER VAR"

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenski, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.

"SİYASİ TİYATRO GÖSTERİSİNDE YER ALMAK İSTEMİYORUZ"

İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenski, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.

"2 LİDER YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELİ"

Zelenski, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı. Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenski, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.