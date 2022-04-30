Zelenski, Rusya ile müzakerelerin durdurulabileceğini söyleyip uyardı: Yüz yüze görüşmeliyiz - Haberler

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Zelenski, Rusya ile müzakerelerin durdurulabileceğini söyleyip uyardı: Yüz yüze görüşmeliyiz

AA - Dmitri Chirciu - Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, iki aydan fazla süredir devam eden Rus işgali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu belirten Zelenski, sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Polonyalı gazetecilere röportaj veren Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair değerlendirmeler yaptı.

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenski, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.

İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenski, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.

Zelenski, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı. Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenski, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

AA / Dmitri Chirciu - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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