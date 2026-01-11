Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus ordusu bir haçta 1100 İHA, 50 füze ve 890 güdümlü bomba ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus ordusu bir haçta 1100 İHA, 50 füze ve 890 güdümlü bomba ile saldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1100 insansız hava aracı ve 50'den fazla füze ile saldırdığını duyurdu. Saldırılar sonucunda altyapıda ciddi hasarlar meydana geldi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine bir haftada yaklaşık 1100 insansız hava aracı, 50'den fazla füze ve 890'ın üzerinde güdümlü bombayla saldırdığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya 1100 insansız hava aracı (İHA), farklı tipte 50'den fazla füze ve 890'dan fazla güdümlü bombayla saldırdığını duyurdu. Saldırılarda 'Oreşnik' orta menzilli hipersonik balistik füzelerin de kullanıldığını vurgulayan Zelenskiy, saldırılar nedeniyle ülke genelindeki su, elektrik ve ısınma hizmetlerinin aksadığını kaydetti. Zelenskiy, "Rusya'nın kritik altyapıya yönelik saldırılarının ardından birçok bölgede ağır koşullar hala sürüyor" ifadesini kullandı.

Rus ordusunun, özellikle soğuk havalarda Ukrayna'daki kritik altyapıyı hedef aldığına aktaran Zelenskiy, "Bu, halka yönelik kasıtlı ve alaycı Rus terörüdür" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış