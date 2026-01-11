Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus ordusu bir haçta 1100 İHA, 50 füze ve 890 güdümlü bomba ile saldırdı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine bir haftada yaklaşık 1100 insansız hava aracı, 50'den fazla füze ve 890'ın üzerinde güdümlü bombayla saldırdığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya 1100 insansız hava aracı (İHA), farklı tipte 50'den fazla füze ve 890'dan fazla güdümlü bombayla saldırdığını duyurdu. Saldırılarda 'Oreşnik' orta menzilli hipersonik balistik füzelerin de kullanıldığını vurgulayan Zelenskiy, saldırılar nedeniyle ülke genelindeki su, elektrik ve ısınma hizmetlerinin aksadığını kaydetti. Zelenskiy, "Rusya'nın kritik altyapıya yönelik saldırılarının ardından birçok bölgede ağır koşullar hala sürüyor" ifadesini kullandı.

Rus ordusunun, özellikle soğuk havalarda Ukrayna'daki kritik altyapıyı hedef aldığına aktaran Zelenskiy, "Bu, halka yönelik kasıtlı ve alaycı Rus terörüdür" açıklamasında bulundu.