Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için 'diktatör' diyen ABD Başkanı Donald Trump, "Zelenski'nin diktatör olduğuna hala inanıyor musunuz?" sorusuna "Öyle mi demişim? Bunu dediğime inanamıyorum" diyerek yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesinin sorulması üzerine "Bunu dediğime inanamıyorum" dedi.
Donald Trump'a geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesi soruldu.
GERİ ADIM ATTI
Gazetecinin sorusuna yanıt veren Trump'ın ifadeleri dikkat çekti. "Öyle mi demişim?" diyen Trump, "Bunu dediğime inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Donald Trump, sert sözlerle hedef aldığı Zelenskiy için "Seçime gitmeyen diktatör" demiş,Zelenskiy'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik öne sürdüğü koşullar konusunda elini çabuk tutması gerektiğini, aksi takdirde ortada bir ülkesi kalmayacağını ifade etmişti.