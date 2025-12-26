Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Witkoff ve Kushner ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştü. Görüşme Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış görüşmelerini yürütmekle görevlendirdiği özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları ele aldıklarını vurgulayan Zelenskiy, görüşmenin verimli geçtiğini aktardı. Zelenskiy, "Ukrayna'ya karşı yürütülen bu acımasız Rus savaşını sona erdirmek, tüm belgeleri ve adımları gerçekçi, etkili, güvenilir hale getirmek için gerçekten çalışıyoruz. Çalışmanın bazı temel detaylarını görüştük. Ortak bir sonuç ve kalıcı barış için faydalı olabilecek görüşler var" ifadelerini kullandı.

Barış müzakereleri için görevlendirdiği Ukrayna heyetinin de telefon görüşmesine katıldığını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un da Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
