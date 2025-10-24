Nehre düşen araçta sıkışan sürücüyü böyle kurtardı! Telefonunu bir an bırakmadı
Çin'in Jiangsu eyaletinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu nehre düştü. Olay yerinden bir vatandaş nehre atlayıp otomobilin cam tavanını elindeki taşla kırarak sürücüyü kurtardı. Yaşananlar kameraya yansırken ölümle burun buruna kalan sürücünün telefonunu elinden bir an bırakmaması dikkat çekti.
- Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Taizhou şehrinde bir otomobil nehre düştü.
- Bir vinç operatörü suya atlayarak aracın cam tavanını kırdı ve sürücüyü kurtardı.
- Çevredeki vatandaşlar sürücüyü kıyıya çıkardı.
- Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
- Kaza anında sürücü telefonunu elinden bırakmadı.
Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Taizhou şehrinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu nehre düştü.
ARACIN TAVANINI KIRIP KURTARDI
Olay anında çevreden geçen bir vinç operatörü, tereddüt etmeden suya atlayarak aracın cam tavanını kırdı ve içeride sıkışan sürücüyü dışarı çıkardı. Kurtarma anında çevredeki vatandaşlar da yardıma koşarak sürücüyü kıyıya çıkardı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
TELEFONUNU BİR AN BIRAKMADI
Kazaya ilişkin görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ölümle burun buruna kalan sürücünün telefonunu bir an bile elinden bırakmaması dikkat çekti.