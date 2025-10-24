Nehre düşen araçta sıkışan sürücüyü böyle kurtardı! Telefonunu bir an bırakmadı

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Taizhou şehrinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu nehre düştü.

ARACIN TAVANINI KIRIP KURTARDI

Olay anında çevreden geçen bir vinç operatörü, tereddüt etmeden suya atlayarak aracın cam tavanını kırdı ve içeride sıkışan sürücüyü dışarı çıkardı. Kurtarma anında çevredeki vatandaşlar da yardıma koşarak sürücüyü kıyıya çıkardı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

TELEFONUNU BİR AN BIRAKMADI

Kazaya ilişkin görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ölümle burun buruna kalan sürücünün telefonunu bir an bile elinden bırakmaması dikkat çekti.