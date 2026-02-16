İran'da bir araca silahlı saldırı: 2 ölü
İran'ın Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İRAN'ın Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
İran basını, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya