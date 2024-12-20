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Hırvatistan'da okula bıçaklı saldırı: 1 öğrenci öldü, 6 kişi yaralandı

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Precko İlköğretim Okulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda 7 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, sekiz öğrenci ve bir öğretmen yaralandı. Saldırganın 19 yaşında bir erkek olduğu ve eski bir öğrenci olduğu belirtildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Precko İlköğretim Okulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda, 7 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Yerel basındaki haberlerde, saldırıda sekiz öğrenci ve bir öğretmenin yaralandığını ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ise iki yetişkin ve beş çocuk yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SALDIRGAN OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Polis, saldırganın 19 yaşında bir erkek olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı. Yerel basın, saldırganın eski bir öğrenci olduğunu bildirdi. Başbakan Andrej Plenkovic, yaptığı açıklamada, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yetkililerin olayın detaylarını belirlemek için çalıştıklarını kaydetti.

Hırvatistan'da okula bıçaklı saldırı: 1 öğrenci öldü, 6 kişi yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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