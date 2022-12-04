Yuvasından fırlayan yılan, genç kadının kolunu böyle kaptı! Mosmor kesildi

Birleşik Krallık'ta kaydedildiği iddia edilen görüntülerde yuvasından fırlayan bir yılan, kadın sahibinin kolunu kaptı. Bu sırada çevredekilerin devreye girmesiyle yılana müdahale edildi ancak kadının kolu yine de mosmor kesildi.

Birleşik Krallık'ta kaydedildiği iddia edilen görüntülerde yuvasından fırlayan bir yılan, kadın sahibinin kolunu kaptı. Bu sırada çevredekilerin devreye girmesiyle yılan yuvasına güçlükte geri yerleştirilebildi.

YUVASINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORDU

Genç bir kadın, yılanını yuvasından çıkarmak için kafesin kapağını açtı. Bu sırada sahibine karşı teyakkuza geçen yılan, bir süre sonra genç kadının kolunu kaptı.

SANİYELER İÇERİSİNDE MOSMOR KESİLDİ

Yılanın bir türlü kadını bırakmaması üzerine evdekiler de yardıma koştu ancak yine de genç kadının kolu mosmor oldu. Yılanın daha sonra sakinleştirilerek kafesine geri konulduğu belirtildi.