Yürüyen merdivenden alev saçarak indi

Yürüyen merdivenden alev saçarak indi
Çin'de bir metro istasyonunda, yolcunun cebindeki powerbank aniden patladı. Alevler içinde kalan adamın yürüyen merdivenden koşarak indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'de bir metro istasyonunda, bir yolcunun çantasındaki taşınabilir şarj cihazı (powerbank) henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden patladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cihazın alev almasıyla birlikte büyük panik yaşayan yolcunun, vücuduna sıçrayan ateşlerden kaçmak için yürüyen merdivenlerden aşağı hızla koştuğu görüldü.

