Yürekleri ısıtan görüntü! Felci yenen çocuk hastaneden yürüyerek çıktı

ABD'nin Ohio kentinde yaşayan iki yaşındaki çocuk iki yıldır felç hastasıydı. Hastanede yapılan tedaviye yanıt veren çocuk tamamen felci yendi. Çocuk yürümeye başlayıp hastaneden kendi başına çıktı. O anlar kameralara yansıdı.