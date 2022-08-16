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Yürekleri ısıtan görüntü! Felci yenen çocuk hastaneden yürüyerek çıktı

Dünya Haberleri

ABD'nin Ohio kentinde yaşayan iki yaşındaki çocuk iki yıldır felç hastasıydı. Hastanede yapılan tedaviye yanıt veren çocuk tamamen felci yendi. Çocuk yürümeye başlayıp hastaneden kendi başına çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin Ohio kentinde yaşanan olay yürekleri ısıttı. İki yıldır felç olan çocuk hastanede tedaviye yanıt verdi. İyi sonuç alan iki yaşındaki çocuk tamamen felci yendi.

KUTLAMA DÜZENLENDİ

Bunun üzerine felci yenen çocuk için Ohio'daki Akran Çocuk Hastanesi'ndeki görevliler kutlama düzenledi. Ardından kendi başına yürümeye başlayan çocuk hemşireye sarıldı. Hastanede çocuğun felci yenmesi personel ve ailenin alkışlarıyla kutlandı.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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Yorumlar (1)

Adem yakar yakar:

RABBİM ŞİFA VERMİŞ.

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